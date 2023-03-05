سعر اليورو اليوم الأحد 5-3-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأحد 5-3-2023 مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات البنكية بأولي أيام عمل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف وصل إلى 32.55 جنيه للشراء، و 32.67 جنيه للبيع، بحسب التقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.36 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.36 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجارى الدولى

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري، 32.45 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري، 32.52 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 32.46 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 32.37 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 32.44 جنيه للشراء، و 32.70 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبى التجارى

سعر

سعر اليورو في بنك المشرق

في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصري، 32.46 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 32.46 جنيه للشراء، و 32.83 للبيع.