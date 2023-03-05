سعر اليورو اليوم الأحد 5-3-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.36 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.36 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك التجارى الدولى
سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري، 32.45 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى
سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري، 32.52 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي
سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 32.46 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 32.37 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي القطري
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 32.44 جنيه للشراء، و 32.70 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبى التجارى
سعر
سعر اليورو في بنك المشرق
سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 32.46 جنيه للشراء، و 32.83 للبيع.