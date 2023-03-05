سعر اليورو اليوم الأحد 5-3-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية

تباين سعر

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

اليوم الأحد 5-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية، في أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة، فارتفع الشراء من 2 لـ 8 قروش وانخفض من 1 لـ 13 قرشا، والبيع ارتفع من 3 لـ 10 قروش، وانخفض من 7 لـ 11 قرشا، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 32.59 جنيه للشراء، و32.71 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة أوروبا، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 32.46 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدى أجريكول

سعر اليورو في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، 32.46 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 32.37 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطنى

سعر اليورو في بنك الكويت الوطنى، مقابل الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 32.46 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 32.52 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

سعر

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.36 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.36 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.