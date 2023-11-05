سعر اليورو اليوم الأحد 5-11-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الأحد 5-11-2023 تحركًا مقابل الجنيه المصري مرتفعًا في مستهل التعاملات البنكية ، بأولى أيام العمل الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط صرف وصل إلى 32.84 جنيه للشراء، و 32.95 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، طبقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

حقق سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 32.73 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.64 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 32.74 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

و سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.64 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 32.64 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

شهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 32.75 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

طرح سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري بـ 32.60 جنيه للشراء، و 33.01 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 32.60 جنيه للشراء، و 33.01 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري إلى 32.75 جنيه للشراء، و33.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 32.79 جنيه للشراء، و33.25 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 32.83 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري حقق 32.74 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.