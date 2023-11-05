سعر اليورو اليوم الأحد 5-11-2023 بختام التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 5-11-2023 مستوى صرف مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وبحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري وصل متوسط سعر العملة الأوروبية إلى 33.09 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

وينشر موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

وصل سعر اليورو اليوم في ميد بنك إلى 33.05 جنيه للشراء، مقابل 33.28 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وبلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، 32.74 جنيه للشراء، مقابل 33.25 للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.64 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، 32.75 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر مقابل الجنيه المصري بـ32.64 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك البركة، 32.75 جنيه للشراء، مقابل 33.25 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

وقدّر بنك القاهرة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.75 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، بلغ مستوى صرف عند: 32.75 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.64 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

أما سعر اليورو في بنك سايب، فوصل إلى مستوى صرف 32.75 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 32.70 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني إلى 32.75 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.