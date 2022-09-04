سعر اليورو اليوم الأحد 4-9-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

وصل سعر اليورو اليوم الأحد 4-9-2022 في البنك المركزي إلى مستوى 19.16 جنيه للشراء، 19.24 جنيه للبيع، وذلك في بداية التعاملات البنكية، مسجلًا تباينًا نسبيًّا، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية، ويرصد موقع «جريدة المال» في التقرير التفصيلي التالي أسعار أسعار صرف العملة الأوروبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري؛ سجل سعر اليورو أمام الجنيه: 19.07 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

في بنك مصر؛ وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري: 19.07 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، سجّل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري: 19.09 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبوظبي الإسلامي؛ بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري: 19.11 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف اليورو في بنك الاستثمار العربي: 19.06 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

وحقق سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 19.17 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

وفي البنك العربي الأفريقي حقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري، 19.05 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي مصر؛ بلغ سعر اليورو: 19.16 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى: 19.05 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس

وحقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس مستوى: 19.04 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي: 19.11 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.