سعر اليورو اليوم الأحد 4-9-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 4-9-2022، في ختام التعاملات اليومية بالبنوك في مصر، إلى مستوى 19.08 جنيه للشراء بمقدار انخفاض 8 قروش، 19.17 جنيه للبيع بمقدار انخفاض 7 قروش، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة أوروبا، بحسب شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة والأجنبية.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.47 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 19.07 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي – مصر، وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، إلى 19.12 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في بنك مصر، 19.07 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، 19.09 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، إلى 19.05 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وحقق سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، 19.08 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

وفي البنك العربي الإفريقي، وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.05 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري، 19.06 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.11 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 19.11 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع.