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سعر اليورو اليوم الأحد 4-7-2021 في البنوك المصرية

اليورو يفقد حوالي 3 قروش بنهاية التعاملات
فاطمة إمام 9:41 ص, الأحد, 4 يوليو 21 9:41 ص, الأحد, 4 يوليو 21

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انخفضت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021 خلال التعاملات الصباحية وبداية التداولات الأسبوعية أمام الجنيه المصري، داخل القطاع المصري المصرفي، وفقاً لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وذلك بحسب المسح الذي تُجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري وجاءت الأسعار على النحو التالي

سعر اليورو في بنك مصر

كما تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 3 قروش للشراء والبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، ليأتي عند مستوى 18.43 جنيه للشراء و18.56 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى نفس وتيرة التراجع داخل بنك مصر .. فقدت مستويات سعر اليورو 3 قروش للشراء وقرشين للبيع مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم داخل شبكة البنك الأهلى المصرى أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول ليصل إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وعلى الجانب الآخر، واصلت مستويات سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع خلال التعاملات، وفقا للتحديثات الأحيرة لأسعار العملات الأجنبية بشاشات التداول اللحظية.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

وفيما يخص مستويات سعر صرف شراء وبيع العملة الأوروبية الموحدة اليورو مقابل الجنيه المصري جاءت بين مستويات 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للشراء.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهر التقرير الصباحي لجريدة المال وصول سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية عند قيمة 18.51 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وفي بداية التعاملات الصباحية سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي عند 18.54 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

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أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

تستمر شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي فى تقديمه السعر الأعلى لشراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفية عند مستويات 18.63 و 18.73 جنيه.

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بقلم فاطمة إمام

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