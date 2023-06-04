سعر اليورو اليوم الأحد 4-6-2023 مقابل الجنيه المصري

اظهرت التعاملات الصباحية في بداية التداولات الأسبوعية استقر سعر

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

اليوم الأحد 4-6-2023 أمام الجنيه ، بعد عودة البنوك من يومي العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي (الجمعة والسبت) في آخر تحديثاته على شاشات التداولات، ليسجل متوسط سعر العملة الأوروبية في السوق المحلية عند 33.04 جنيه للشراء، و 33.15 جنيه للبيع، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري الأخير، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

حافظ سعر اليورو اليوم على مستواه بفروع بنك البركة، عند 33.02 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو أمام الجنيه داخل بنك القاهرة وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 33.01 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهر شاشات التداولات اللحظية ببنك مصر حافظ سعر اليورو أمام الجنيه مستويات 32.92 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر اليورو على مستواه أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 32.92 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري

وحاء سعر اليورو أمام داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري 33.01 جنيه للشراء، 3510 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وجاء سعر اليورو أمام الجنيه امصري داخل ميد بنك عند 32.94 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

واستقر سعر اليورو اليوم على أمام الجنيه المصري ببنك التنمية الصناعية عند 32.91 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

وعرضت فروع البنك المصري الخليجي سعر اليورو أمام الجنيه على شاشات التداولات عند 33.01 جنيه للشراء، و 33.36 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

كما استقر سعر اليورو أمام نظيره بالسوق المحلية داخل فروع بنك QNB إلى مستويات 33.02 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وعرضت شاشات التداولات اللحظية لبنك الكويت الوطني سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

أمام الجنيه إلى 33.02 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

وجاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل بنك المصرف المتحد استقرار سعر اليورو عند 32.92 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك بلوم عند مستويات 32.93 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.