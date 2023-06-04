سعر اليورو اليوم الأحد 4-6-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

تراجع سعر

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الأحد 4-6-2023 أمام الجنيه بشكل طفيف مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، في آخر تحديث على شاشات التداولات ليسجل متوسط سعر العملة الأوروبية في السوق المحلية 33.01 جنيه للشراء، و 33.13 جنيه للبيع، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري الأخير، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بفروع بنك التنمية الصناعية ، عند 32.91 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داهل فروع بنك القاهرة إلى 33.01 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

عرضت شاشات التداولا ت داخل بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه عند 32.92 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر اليورو أمام الجنيه بفروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 32.92 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبي التجاري

ووصل سعر اليورو الموقع الإلكتروني لبنك أبو ظبي التجاري 33.02 جنيه للشراء، و 33.36 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

ووصل سعر اليورو داخل بميد بنك إلى مستويات 32.94 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع، في آخر تحديث له.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 33.03 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المصري الخليجي مستوى 33.01 جنيه للشراء، و 33.36 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

عرضت فروع بنك قطر الوطني الأهلي سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.02 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

كما عرضت شاشات التداولات اللحظية ببنك الكويت الوطني سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

أمام الجنيه إلى 33.02 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

أظهر ختام التعاملات على سعر اليورو داخل بنك المصرف المتحد وصوله لمستوى 32.92 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرضت فروع بنك الإسكندرية سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 33.02 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.