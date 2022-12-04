سعر اليورو اليوم الأحد 4-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية في مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم الأحد 4-12-2022، في نهاية التعاملات بالبنوك العاملة في مصر، بمقدار 5 قروش إلى 9 قروش تقريبًا في بعض البنوك، مسجلًا 25.85 جنيه للشراء، و25.94 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، ومن أهتمام موقع «جريدة المال» بالقارئ وكل ما يهمه نقدم لكم في هذا التقرير أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الخاصة والحكومية والأجنبية.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف المتحد، مستوى صرف عند: 24.56 جنيه للشراء، و 24.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري إلى 25.55 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري مستوى صرف عند: 25.51 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وعرض بنك الاستثمار العربي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 25.57 جنيه للشراء، و 25.95 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي – مصر، وحقق سعر اليورو مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 25.59 للشراء، و 25.95 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي إلى 25.60 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وقدّر بنك التنمية الصناعية، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 25.56 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبوظبي التجاري

وطرح بنك أبوظبي التجاري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 25.55 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 25.56 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 25.56 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي الإسكندرية

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية مستوى صرف عند: 25.58 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 25.57 جنيه للشراء، و 25.95 للبيع.