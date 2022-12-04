وصل سعر اليورو اليوم الأحد 4-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، إلى 25.60 جنيه للشراء، 25.68 للبيع، بحسب متوسط سعر صرف العملات في البنك المركزي المصري، وشهدت العملة الأوروبية في مستهل التعاملات الأسبوعية بعد انتهاء العطلة الأسبوعية استقرارًا نسبيًا، وتقدم جريدة المال في تقريرها التفصيلي استعراضًا تفصيليًا يوميًا لسعر صرف العملات أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 25.56 جنيه للشراء، 25.88 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.60 جنيه للشراء، 25.7 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 25.58 جنيه للشراء، 25.94 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 25.63 جنيه للشراء، 25.96 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 25.48 جنيه للشراء، 25.75 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 25.56 جنيه للشراء، 25.94 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 25.55 جنيه للشراء، 25.94 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 25.51 جنيه للشراء، 25.74 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 25.59 جنيه للشراء، 25.95 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 25.56 جنيه للشراء، 25.89 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبوظبي التجاري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري 25.55 جنيه للشراء، 25.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 25.61 جنيه للشراء، 25.94 للبيع.