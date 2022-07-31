سعر اليورو اليوم الأحد 31-7-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك

ارتفع سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022 في البنك المركزي المصري قرشين في سعر الشراء ووصل إلى 19.32 للشراء، لكنه انخفض 3 قروش في سعر البيع ليسجل 19.40 في نهاية التعاملات، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري الرسمي، ويقدّم موقع “جريدة المال” نشرة أسعار صرف العملات وبيانًا تفصيليًّا بها وفقًا للأسعار المعلنة على المواقع الرسمية للبنوك المصرية الحكومية والخاصّة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلّية المصرية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، إلى 19.18 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك البركة

وفي بنك البركة، حافظ سعر صرف اليورو على مستواه عند 19.21 جنيه للشراء، و19.40 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.18 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.14 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري وصل العملة الأوروبية إلى 19.19 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري 19.20 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس وصل سعر اليورو إلى 19.14 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 19.23 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في البنك العربي الأفريقي

وصل سعر صرف اليورو في البنك العربي الأفريقي أمام الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك

وصل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك مقابل الجنيه المصري، إلى 19.23 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع.