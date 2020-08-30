سعر اليورو اليوم الأحد 30-8-2020 في البنوك المصرية

يرصد الموقع الإلكتروني لجريدة “المال” سعر اليورو اليوم فى البنوك مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك الوطنية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

وتعتمد البنوك المصرية معادلة لتحديد أسعار اليورو أمام الجنيه تأخذ فى حساباتها أعلى وأقل سعر لتداول العملة الأوروبية أمام الدولار فى الأسواق العالمية.

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

وسجل اليورو فى بنك مصر 18.70 جنيه للشراء، و18.99 للبيع، مقابل 18.84 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.

أسعار اليورو اليوم فى المصرف العربى الدولى

وسجل اليورو فى المصرف العربى الدولى فى مصر، 18.75 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

أسعار صرف اليورو اليوم فى البنك المصرى الخليجى

وسجل اليورو فى البنك المصرى الخليجى 18.69 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم فى بنك الإسكندرية

وسجل اليورو فى بنك الإسكندرية 18.66 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم فى بنك البركة

وسجل اليورو فى بنك البركة، 18.66 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو فى بنك التعمير والإسكان

كما استقر اليورو فى بنك التعمير والإسكان ليبلغ 18.66 جنيه للشراء، و18.93 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك

سعر اليورو في بنك مصر إيران

ووصل اليورو فى بنك مصر إيران إلى 18.66 جنيه للشراء، و18.95 للبيع.

أسعار اليورو فى البنك الأهلى

وسجلت أسعار اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.70 جنيه للشراء، و18.99 للبيع.

أسعار اليورو فى بنك الاستثمار العربى

وتراجعت أسعار صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربى، ليصل إلى 18.70 جنيه للشراء، و18.87 جنيهًا للبيع، مقابل 18.70 جنيه للشراء، و18.90 للبيع.

أسعار اليورو اليوم فى بنك HSBC

وفى بنك HSBC سجل اليورو 18.64 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.

الجدول التالى يوضح سعر اليورو وأسعار العملات الأجنبية والعربية فى البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى: