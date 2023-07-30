سعر اليورو اليوم الأحد 30-7-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

انخفض سعر اليوم 30-7-2023 مقابل الجنيه المصري لسعري الشراء والبيع، في ختام التعاملات، بأولى أيام العمل الأسبويعة للبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري وصل متوسط سعر الصرف إلى 34.33 جنيه للشراء، و34.44 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

طرح سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.91 جنيه للشراء، و34.19 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 33.76 جنيه للشراء، و34.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

عرض سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.75 جنيه للشراء، و34.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.76 جنيه للشراء، و34.19 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

حقق سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.76 جنيه للشراء، و34.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.65 جنيه للشراء، و34.08 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.79 جنيه للشراء، و34.19 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

و سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.65 جنيه للشراء، و34.08 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

قدر سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 33.66 جنيه للشراء، و34.19 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 33.75 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

طرح سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 33.76 جنيه للشراء، و34.19 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

و وصل سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري إلى 33.73 جنيه للشراء، و34.27 للبيع.