سعر اليورو اليوم الأحد 30-7-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

سجل سعر اليوم الأحد 30-7-2023، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 34.33 جنيه للشراء، و 30.44 للبيع، بحسب متوسط أسعار الصرف بالبنك المركزي المصري، وترصد بوابة «جريدة المال» في التقرير اليومي التفصيلي التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وبلغ سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، 33.66 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.65 جنيه للشراء، و 34.08 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي «EGBANK»

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.75 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطرح البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ33.79 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 33.65 جنيه للشراء، و 34.08 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب «Saib»

حقق سعر اليورو في بنك سايب، 33.76 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB»

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.76 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي «QNB»

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 33.91 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

أما سعر في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 33.76 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وفي بنك أبو ظبي التجاري، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.75 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

وشهد سعر اليورو في بنك القاهرة، مستوى صرف عند: 33.75 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك البركة إلى 33.76 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.