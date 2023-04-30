سعر اليورو اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر
جاء سعر اليورو اليوم أمام العملة المصرية فى بنك مصر: 33.71 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلي المصرى
وصل سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري: 33.71 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي : 33.86 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
شهد سعر اليورو في بنك المشرق: 33.82 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك سايب
قُدر سعر اليورو في بنك سايب: 33.82 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى
طُرح سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى ، أمام العملة المصرية: 33.81 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول
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سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 33.71 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
ثبت سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.82 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
توقف سعر اليورو فى بنك قناة السويس: 33.81 جنيه للشراء، 34.18 للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك القاهرة
جاء سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.81 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
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