سعر اليورو اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك

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سعر اليورو اليوم في بنك مصر

اليوم الأحد 30-4-2023 تبايناً بين الارتفاع والانخفاض شراءً وبيعاً، بختام التعاملات البنكية، مقابل الجنيه المصري، وتراوحت الانخفاضات ما بين 5- 37 قرشا في حين جاءت الارتفاعات ما بين 5 – 18 قرش، وبلغ متوسط 33.98 جنيه للشراء، و34.10 للبيع، وفقاً لأخر بيان صادر عن البنك المركزى المصرى، ويرصد موقع جريدة «المال» في التقرير التالي سعر عملة الاتحاد الأوروبي الموحدة «يورو» المعروضة بشاشات التداول اللحظي بفروع البنوك.

جاء سعر اليورو اليوم أمام العملة المصرية فى بنك مصر: 33.71 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلي المصرى

وصل سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري: 33.71 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي : 33.86 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

شهد سعر اليورو في بنك المشرق: 33.82 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

قُدر سعر اليورو في بنك سايب: 33.82 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

طُرح سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى ، أمام العملة المصرية: 33.81 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول

عُرض سعر

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

فى بنك كريدى اجريكول: 33.82 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: 33.71 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ثبت سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.82 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

توقف سعر اليورو فى بنك قناة السويس: 33.81 جنيه للشراء، 34.18 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك القاهرة

جاء سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.81 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

بلغ سعر

اليوم في المصرف المتحد: 33.71 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.