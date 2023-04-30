سعر اليورو اليوم الأحد 30-4-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه في البنوك

سجل سعر

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه المصري مستوى صرف عند: 34.05 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، وشهد العملة الأوروبية خلال الأيام الماضية تحركًا نسبيًا وتعدت حاجز 34 جنيه في بعض البنوك، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

بلغ سعر

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 33.86 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

وحقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 33.81 جنيه للشراء، و34.19 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكان والتعمير

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكان والتعمير، 33.94 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.

سعر اليورو بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو في بنك بلوم مصر إلى 33.81 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.82 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

أما سعر اليورو اليوم في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 33.71 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وطرح سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 33.54 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

وقدّر بنك القاهرة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.91 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.82 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 33.78 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي إلى 33.82 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، 34.04 جنيه للشراء، و 34.24 للبيع.