سعر اليورو اليوم الأحد 30-10-2022 بنهاية التعاملات في البنوك

ارتفع سعر اليورو اليوم الأحد 30-10-2022، في نهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ وصل إلى 23.91 جنيه للشراء، و 24.02 للبيع، بحسب متوسط أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك المصرية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر اليورو اليوم في البنك الخليجي المصري

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الخليجي المصري، 23.91 جنيه للشراء، و24.20 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

أما سعر اليورو في بنك البركة، أمام الجنيه، سجل مستوى صرف عند: 23.82 جنيه للشراء، و 24.09 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف عند: 23.92 جنيه للشراء، و 24.19 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 23.82 جنيه للشراء، و 24.09 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وقدّر بنك قناة السويس، سعر اليورو أمام الجنيه، بـ23.91 جنيه للشراء، و 24.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، إلى 23.62 جنيه للشراء، و 23.89 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وحقق سعر اليورو في بنك مصر، مستوى صرف عند: 23.62 جنيه للشراء، و 23.89 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف عند: 23.62 جنيه للشراء، و 23.89 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أما سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، فسجل مستوى صرف عند: 23.62 جنيه للشراء، و 23.92 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، حقق سعر اليورو أمام الجنيه مستوى صرف عند: 23.78 جنيه للشراء، و 24.02 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية، إلى 23.82 جنيه للشراء، و 24.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وقدّر بنك أبوظبي التجاري، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 23.82 جنيه للشراء، و 24.09 للبيع.