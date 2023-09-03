سعر اليورو اليوم الأحد 3-9-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

بدأت البنوك العاملة في السوق المحلية تعاملاتها الأسبوعية، وبدأ سعر الأحد اليوم 3-9-2023 تداولاته الأسبوعية أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات، ليصل المتوسط إلى مستويات 33.52 جنيه للشراء، 33.63 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات في مصر، وتقدم المال في تقريرها التالي سعري شراء وبيع وحدة النقد الأوروبية أمام نظيرها المصري، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري إلى مستويات 33.12 جنيه للشراء، و33.57 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

عرض البنك الحكومي سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 33.12 جنيه للشراء، و33.56 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ببنك الإسكندرية وصول سعر اليورو إلى مستويات 33.23 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك التجاري الدولي

جاء سعر اليورو في بداية تعاملاته الصباحية بالبنك التجاري الدولي عند مستويات 33.23 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة إلى مستويات 33.22 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبوظبي ظبي الإسلامي

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي اليورو أمام الجنيه المصري عند 33.27 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان عند 33.22 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في البنك المصري الخليجي

عرضت البنك المصري الخليجي سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 33.22 جنيه للشراء، و33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر شراء وبيع سعر اليورو أمام الجنيه بفروع بنك البركة الإسلامي عند 33.23 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

جاء سعر اليورو أمام العملة المصرية بفروع بنك الكويت الوطني مصر إلى 33.23 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليوم داخل فروع مصرف أبوظبي التجاري إلى مستويات 33.31 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.