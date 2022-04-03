سعر اليورو اليوم الأحد 3-4-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 3 إبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، على مستويات الخميس الماضي، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.280 جنيه للشراء، و20.399 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

كما أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر اليورو بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 20.19 جنيه، و20.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 20.19 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعرضت شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي وصول مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري عند 20.18 جنيه للشراء، و20.47 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

ووصلت مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 20.20 للبيع جنيه، و20.49 للشراء، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 20.15 جنيه للشراء، و20.47 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعرضت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 20.13 جنيه للشراء، و 20.48 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

واستقر سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة في بداية التعاملات الصباحية عند 20.23 جنيه للشراء، و20.48 للبيع.