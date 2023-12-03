سعر اليورو اليوم الأحد 3-12-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك

حقق سعر اليوم الأحد 3-12-2023 تراجع مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بأولى أيام العمل الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.64 جنيه للشراء، و 33.76 جنيه للبيع، وفقا لأخر تحديث عبر الموقع الرسمي لـ «البنكا لمركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

طرح سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 33.30 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 33.30 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 33.41 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.41 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 33.41 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 33.40 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.41 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

قدر سعر اليورو في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 33.24 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 33.40 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

حقق سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.80 جنيه للشراء، و 34.03 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 32.86 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.