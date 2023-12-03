سعر اليورو اليوم الأحد 3-12-2023 مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات البنوك

سجل سعر اليوم الأحد 3-12-2023 في مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية انخفاض سعري الصرف، في أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العربية والإسلامية والأجنبية والمصرية المختلفة، وبحسب آخر تحديث لـ «البنك المركزي المصري» عبر موقعه الرسمي وصل متوسط سعر الصرف إلى 33.55 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، من خلال التقرير اليومي التالي، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

قدر سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 33.41 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

عرض سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.41 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 33.24 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.41 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

وصل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري إلى 32.86 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

طرح سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.40 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

أما سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.52 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 33.40 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.30 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

و حقق سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 33.41 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.