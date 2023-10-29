سعر اليورو اليوم الأحد 29-10-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 29-10-2023 مستوى صرف مرتفع مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية وأول يوم عمل بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط السعر 32.47 جنيه للشراء، و 32.59 للبيع، بحسب آخر تقرير صارد من البنك المركزي المصري.

ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي التفصيلي عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، 32.50 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 32.49 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 32.61 جنيه للشراء، و 32.38 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وسجل سعر اليورو في بنك البركة، 32.50 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.50 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.50 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

أما سعر اليورو في بنك القاهرة، حقق مستوى صرف عند: 32.49 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر أمام الجنيه بـ 32.39 جنيه للشراء، و 32.69 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 32.34 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 32.05 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وسجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 32.50 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.