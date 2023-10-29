سعر اليورو اليوم الأحد 29-10-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات

حقق سعر اليوم الأحد 29-10-2023، مستويات صرف مرتفعة مقابل الجنيه المصري، بنهاية عمليات التداول بأول أيام العمل عقب العودة من الأجازة الأسبوعية، وحقق متوسط 32.58 جنيه للشراء، و 32.69 للبيع، وفقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزى المصري بمتوسطات أسعار العملات العربية والأجنبية نظير العملة المحلية.

وتعرض بوابة جريدة “المال” خلال هذا التقرير سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم في بنك البركة، وفقًا لموقعه الإلكتروني، 32.50 جنيه للشراء، و32.79 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد، 32.34 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، بنهاية عمليات التداول سجل ، 32.50 جنيه للشراء، و32.79 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عقب جولة بموقعه على شبكة الإنترنت، 32.55 جنيه للشراء، و32.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

بلغ سعر في بنك بلوم مصر، 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي وصل إلى، 32.50 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، بنهاية التعاملات المسائية، 32.49 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 32.39 جنيه للشراء، و32.69 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 32.50 جنيه للشراء، و32.79 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 32.50 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو في بنك القاهرة، بختام تعاملات اليوم إلى 32.49 جنيه للشراء، و 32.79 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليوم في البنك الأهلي المصري، 32.39 جنيه للشراء، و 32.69 للبيع.