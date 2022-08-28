سعر اليورو اليوم الأحد 28-8-2022 في بداية التعاملات

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 28-8-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، بالتزامن مع أولى أيام استئناف السوق المصرفي المصري عمله، ووصل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري حسب آخر تحديث 19.08 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، متوسط سعر صرف عملة الإتحاد الأوروبي، وفق ما توضحه المواقع الرسمية لعدد من البنوك العاملة في مصر، وما تظهره شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، إلى 19.04 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، 19.04 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وفق ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، فوصل سعر اليورو إلى 19.06 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 19.03 جنيه للشراء، و19.39 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر اليورو 19.08 جنيه للشراء، و19.22 للبيع.

سعر صرف اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.08 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

وصل سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر، إلى 19.02 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، 19.09 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو في بنك البركة، 18.97 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس، 19.01 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 19.02 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.