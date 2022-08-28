سعر اليورو اليوم الأحد 28-8-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بينت شاشات التداول في البنك الأهلي، وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، إلى 19.04 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، 19.02 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، تسجيل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.06 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.04 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، بينت شاشات التداول، وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري، إلى 19.47 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 19.05 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري وفقًا لشاشات التداول، 19.06 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، إلى 19.08 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

حقق سعر اليورو وفقًا لشاشات التداول، في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بينت شاشات التداول، وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.03 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، وفقًا لشاشات التداول، أمام الجنيه المصري، 19.02 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.