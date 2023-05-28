سعر اليورو اليوم الأحد 28-5-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت آخر التحديثات الأخيرة على أسعار العملات، استقرار سعر
سعر اليورو اليوم في بنك بلوم
أظهرت التعاملات الصباحية داخل بنك بلوم وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري لمستويات 33.21 جنيه للشراء، و33.49 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي
بلغت مستويات شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية 33.01 جنيه للشراء، و33.30 للبيع، بحسب تحديثاتها داخل البنك التجاري الدولي.
سعر العملة الأوروبية الموحدة ببنك الكويتي الوطني
وجاء سعر اليورو أمام الجنيه ببنك الكويت الوطني مصر 33.01 جنيه للشراء، و33.29 للبيع، بحسب اخر تحديث لأسعار العملات.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر اليورو امام الجنيه داخل فروع البنك المصري الخليجي بمستهل التعاملات الأسبوعية عند 33.00 جنيه للشراء، و33.30 للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
ووصل سعر
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري عند 32.90 جنيه للشراء، و33.18 للبيع، في اخر تحديث لها.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
تعرض شاشات التداولات اللحظية ببنك قطر الوطني الأهلي سعر اليورو مقابل الجنيه عند 33.01 جنيه للشراء، و33.29 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
ووصلت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك الاستثمار العربي عند 33.01 جنيه للشراء، و33.29 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
أظهرت التعاملات الصباحية ببنك قناة السويس وصول سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.00 جنيه للشراء، و33.29 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر
وحافظ سعر اليورو على مستواه داخل بنك كريدي أجريكول مصر أمام الجنيه المصري عند 33.01 جنيه للشراء، و33.29 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر