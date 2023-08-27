سعر اليورو اليوم الأحد 27-8-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات بالبنوك

شهد سعر اليوم الأحد 27-8-2023 استقرارًا بختام تعاملات أول أيام العمل بالأسبوع عقب انخفاضه في بداية التعاملات الصباحية، مقابل الجنيه المصري، وجاء متوسط وحدة النقد الأوروبية بقيمة 33.30 جنيه للشراء، مقابل 33.42 للبيع، طبقًأ للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني، ويرصد موقع جريدة «المال» من خلال التقرير اليومي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي عقب جولة بشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة بمصر.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل العملة المحلية، 33.21 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل العملة المحلية، 33.26 جنيه للشراء، و33.55 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل العملة المحلية، 33.10 جنيه للشراء، مقابل 33.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، مقابل العملة المحلية، 33.10 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع، بختام عمليات التداول.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة، مقابل العملة المحلية، 33.22 جنيه للشراء، مقابل 33.55 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر في المصرف المتحد، مقابل العملة المحلية، 33.05 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل العملة المحلية، 33.21 جنيه للشراء، و33.55 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب، مقابل العملة المحلية، 33.22 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع، بنهاية التعاملات اليومية.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل العملة المحلية، 33.20 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو في بنك قناة السويس، مقابل العملة المحلية، 33.21 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليوم في بنك القاهرة، مقابل العملة المحلية، 33.20 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع، بنهاية التداول بالمصارف.