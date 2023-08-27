سعر اليورو اليوم الأحد 27-8-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 27-8-2023 انخفاضًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر العملة الأوروبية بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 33.46 جنيه للشراء، مقابل 33.58 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، 33.10 جنيه للشراء، مقابل 33.44 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وحقق سعر اليورو في بنك مصر، 33.10 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 33.21 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.21 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وقدّر بنك القاهرة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.20 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.26 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وعرض بنك التعمير والإسكان، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.50 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.20 جنيه للشراء، و 33.56 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

أما سعر اليورو في بنك بلوم مصر، حقق مستوى صرف عند: 33.82 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وبلغ سعر في بنك البركة، 33.22 جنيه للشراء، مقابل 33.55 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني إلى 33.37 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، 33.05 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.