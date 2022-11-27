سعر اليورو اليوم الأحد 27-11-2022 فى بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 27-11-2022 مقابل الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، 25.48 جنيه للشراء، و 25.57 جنيه للبيع، بحسب آخر تقارير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصرى»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامى

بلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصرى، 25.42 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى المصرى

وصل سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصرى إلى 25.35 جنيه للشراء، و 25.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى 25.35 جنيه للشراء، و 25.58 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبى في المصرف العربى الدولى

شهد سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 25.35 جنيه للشراء، و 25.62 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

قدر سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصرى بــ 25.39 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك سايب

سجل سعر اليورو اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى، 25.35 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربى

بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى، أمام الجنيه المصرى 25.43 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبى في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصرى إلى 25.35 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى

حقق سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصرى، 25.34 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو فى البنك المصرى الخليجى

شهد سعر اليورو اليوم في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى، 25.49 جنيه للشراء، 25.69 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى الكويتى

قدر سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى بــ 25.42 جنيه للشراء، و 25.64 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى

سجل سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصرى 25.39 جنيه للشراء، و 25.59 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبى في بنك المشرق

بلغ سعر اليورو في بنك المشرق، أمام الجنيه المصرى 25.40 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى إلى 25.38 جنيه للشراء 25.64 للبيع.