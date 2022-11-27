سعر اليورو اليوم الأحد 27-11-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 27-11-2022، انخفاضًا نسبيًا يتراوح قدره من 4 إلى 10 قروس في سعري البيع والشراء، مسجلًا بحسب متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالسوق مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 25.48 جنيه للشراء، و25.57 للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والمصرية والخاصة والإسلامية والعربية والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بأفرع البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي مستوى صرف عند: 25.43 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه المصري مستوى صرف عند: 25.37 جنيه للشراء، و25.63 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر اليورو مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 25.35 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي إلى 25.35 جنيه للشراْ، و 25.63 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أما سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، سجل مستوى صرف عند: 25.35 جنيه للشراء، و 25.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بـ 25.35 جنيه للشراء، و 25.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، بـ 25.35 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك البركة إلى 25.35 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أما سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 25.39 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وفي بنك أبوظبي التجاري، بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى صرف عند: 25.34 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 25.35 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وقدّر بنك قناة السويس، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 25.34 جنيه للشراء، و 25.63 للبيع.