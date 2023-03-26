سعر اليورو اليوم الأحد 26-3-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري

اليوم الأحد 26-3-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي تباين لسعري الشراء والبيع بين الانخفاض والبيع، في أولى أيام العمل الأسبوعية، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 33.17 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك.

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

طرح سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

عرض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

قدر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.05 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 33.05 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

طرح سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.04 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

حقق سعر

سعر اليورو في بنك المشرق

في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

عرض سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 33.05 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.