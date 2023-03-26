سعر اليورو اليوم الأحد 26-3-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري
بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك مصر
طرح سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي
حقق سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
عرض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي الكويتي
شهد سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
قدر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 33.05 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
سجل سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية
وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 33.05 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي
طرح سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 33.04 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني
حقق سعر
سعر اليورو في بنك المشرق
عرض سعر اليورو اليوم في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 33.05 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.