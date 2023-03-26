سعر اليورو اليوم الأحد 26-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي

اليوم الأحد 26-3-2023، ببداية التعاملات اليومية الصباحية خلال شهر رمضان في الساعة التاسعة والتعامل مع المواطنين في التاسعة والنصف وتنهي الواحدة والنصف ويستمر العمل بداخل البنك للساعة الثانية ظهرًا، وينشر موقع جريدة المال متوسط السعر للعملة الأوروبية بالبنك المركزي محققة 33.45 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع، بالإضافة لسعر الصرف في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

بلغ سعر

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي، 33.52 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

وحقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري، 33.04 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي إلى 33.05 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك سايب

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 33.05 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.38 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

أما سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 33.05 جنيه للشراء، و 33.55 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 33.05 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وعرض بنك المشرق، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.05 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، وصل سعر

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

مقابل الجنيه المصري إلى 32.95 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، 33.05 جنيه للشراء، مقابل 33.54 للبيع.