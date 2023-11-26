سعر اليورو اليوم الأحد 26-11-2023 بمستهل التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 26-11-2023 تباينا في مستهل التعاملات مقابل الجنيه المصري في أول يوم عمل للقطاع المصرفي المصري بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووصل متوسط سعر عملة الاتحاد الأوروبي إلى 33.63 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.

وتنشر جريدة “المال” في التقرير التالي التفصيلي أسعار صرف بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

استقر سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك سايب عند: 33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك قطر الوطني الأهلي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.58 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 33.57 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 33.58 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 33.58 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ومازال سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي مستقرًا عند: 33.58 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.63 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وحافظ سعر اليورو في بنك القاهرة على مستواه الأخير عند: 33.58 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري استقرارًا عند: 33.47 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ33.41 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر إلى 32.86 جنيه للشراء، و 33.09 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر اليورو اليوم في بنك مصر عند: 33.47 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.