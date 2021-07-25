سعر اليورو اليوم الأحد 25-7-2021 في البنوك المصرية

تراجع سعر اليورو اليوم، الأحد 25 يوليو 2021 على مستويات الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، بحسب آخر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، في بداية التعاملات الصباحية والأسبوعية طبقاً لحصر منصة “المال الإلكترونية التي تقدمة بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر اليورو في بنك مصر

ومن ناحية أخرى، جاء سعر صرف اليورو داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول مقابل الجنيه المصري،عند قيمة 18.36 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية هبطت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، إلى 18.36 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعرى شراء وبيع اليورو الأوروبي داخل شركة مصر للصرافة عند 18.36 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبحسب آخِر التحديثات على أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستويات 18.46 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد سعر صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، حيث جاءت عند 18.35 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم .

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB أحد أكبر المصارف الخاصة جاءت مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.38 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

أعلنت شاشات تداول شبكة فروع بنك قناة السويس جاءت مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.38 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.