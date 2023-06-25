سعر اليورو اليوم الأحد 25-6-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات البنوك

شهد سعر

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

اليوم الأحد 25-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية بأولى أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط سعر صرف 33.93 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة.

حقق سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.44 جنيه للشراء، و33.91 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

عرض سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 33.34 جنيه للشراء، و33.80 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

بلغ سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.51 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

طرح سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 33.34 جنيه للشراء، و33.80 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.45 جنيه للشراء، و33.91 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 33.44 جنيه للشراء، و33.91 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

قدر سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.45 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

سجل سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 33.46 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 33.45 جنيه للشراء، و33.91 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 33.34 جنيه للشراء، و33.80 للبيع.

حقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.44 جنيه للشراء، و33.928 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

عرض سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 33.35 جنيه للشراء، و33.91 للبيع.