سعر اليورو اليوم الأحد 25-4-2021 فى البنوك المصرية

بنكا الأهلي المصري و مصر يقدمان سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند، 18.75 جنيه للشراء

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25-4-2021 على نفس مستويات يوم الخميس الماضي، عند مستوى 18.83 جنيه للشراء، و18.95 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

وتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنية المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى ، عند 18.75 جنيه للشراء ، و 19.01 جنية للبيع .

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر ، عند 18.75 جنيه للشراء، و19.01جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك فيصل الإسلامي

وفى بنك فيصل الإسلامي عرض سعر اليورو أمام الجنية عند 18.78 جنيه للشراء ، و 19.03 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى المصرف العربى الدولي

و يتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى المصرف العربى الدولي عند 18.79 جنيه للشراء ، و 19.00جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك الكويت الوطني

و سجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك الكويت الوطني ، عند مستوى 18.79 جنيه للشراء ، و 18.96 جنية للبيع . سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك قطر الوطني

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك قطر الوطني، عند مستوى 18.79 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل البنك الأهلى الكويتي مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم، عند 18.82 جنيه للشراء ، 19.00 جنيه للبيع .

أعلى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك البركة، عند 18.91 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع.

أدني مستوى لسعر اليورو في مصر

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق ، ليسجل 18.67 جنيه للشراء، و 18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة. و تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.75 جنيه للشراء، و19.01جنيه للبيع.