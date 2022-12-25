وصل سعر اليورو اليوم الأحد 25-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، إلى متوسط سعر صرف 26.20 جنيه للشراء، 26.29 للبيع، وذلك في البنك المركزي المصري، واستأنفت صباح اليوم البنوك حركة التداول على العملات، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وشهدت العملة الأوروبية قفزات متتالية منذ أكتوبر الماضي وتخطت الدولار بفارق يقترب من جنيهين، وفي هذا التقرير تستعرض جريدة المال حركة تداول عملة الإتحاد الأوروبي أمام الجنيه المصري في 12 بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي يعمل في مصر.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 26.09 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 26.14 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 26.08 جنيه للشراء، 26.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 26.14 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 26.16 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 26.12 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 26.09 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 26.09 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 26.08 جنيه للشراء، 26.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 26.16 جنيه للشراء، 26.32 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 26.19 جنيه للشراء، 26.37 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 26.14 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.