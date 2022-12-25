سعر اليورو اليوم الأحد 25-12-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 25-12-2022، بمقدار 3 إلى 5 قروش للشراء، و 4 إلى 7 قروش للبيع، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مسجلًا 26.20 جنيه للشراء، و 26.27 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا عن أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي «CIB»

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، 26.12 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وفي بنك مصر، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 26.08 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 26.16 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، إلى 26.08 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف المتحد

أما سعر اليورو في المصرف المتحد، سجل مستوى صرف عند: 26.09 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 26.15 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وعرض البنك الأهلي القطري، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 26.14 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوربي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 26.16 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 26.07 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 26.09 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وحقق سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري، 26.09 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البركة

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك البركة، 26.09 جنيه للشراء و 26.31 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، إلى 26.11 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

أما سعر اليورو اليوم في بنك سايب، مستوى صرف عند: 26.10 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.