سعر اليورو اليوم الأحد 24-9-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

حقق سعر اليوم الأحد 24-9-2023 تباين مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية بأولى أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي متوسط صرف وصل إلى 32.80 جنيه للشراء، و 32.91 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

سجل سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 32.75 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 33.31 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 32.64 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

و سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 32.71 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

شهد سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 32.74 جنيه للشراء، و33.02 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

حقق سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 32.74 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري إلى 32.65 جنيه للشراء، و 32.89 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

و سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.64 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 32.81 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

حقق سعر في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 32.58 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري سجل 32.74 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

طرح سعر اليورو اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري بـ 32.74 جنيه للشراء، و 33.01 للبيع.