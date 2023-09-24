سعر اليورو اليوم الأحد 24-9-2023 مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات

قُدر سعر اليورو اليوم الأحد 24-9-2023 عند متوسط 32.85 جنيه للشراء، مقابل 32.96 جنيه للبيع، وفقًا للتقرير اليومي الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

وتنشر بوابة جريدة «المال» أسعار صرف وحدة النقد الأوروبية – المتباينة، امام العملة المصرية، المعروضة بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية بمصر بختام أول أيام العمل عقب العودة من العطلة الأسبوعية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، بلغ قيمة: 32.74 جنيه للشراء، مقابل 33.03 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات الأسبوع وصل إلى: 32.64 جنيه للشراء، مقابل 32.92 للبيع

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر واصل استقراره، أمام الجنيه المصري، عند قيمة: 32.74 جنيه للشراء، مقابل 33.01 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، شهد سعر صرف بقيمة: 32.74 جنيه للشراء، مقابل 33.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، ثبت عند: 32.81 جنيه للشراء، مقابل 33.02 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، حافظ على مستوياته عند: 32.79 جنيه للشراء، مقابل 33.26 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، سجل قيمة: 32.74 جنيه للشراء، مقابل 33.03 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، بختام تعاملات البنوك جاء بقيمة: 32.74 جنيه للشراء، مقابل 33.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، قُدر بقيمة: 32.74 جنيه للشراء، مقابل 33.02 للبيع، بختام عمليات التداول المسائية.