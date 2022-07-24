سعر اليورو اليوم الأحد 24-7-2022

تباين سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022، مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفي، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، في بداية التعاملات اليومية إلى 19.36 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، وذلك حسب آخر تقرير عن متوسط أسعار العملات صادر من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار صرف العملات وفقًا للتحديثات اللحظية في فروع البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، وهو من أكبر البنوك الحكومية بمصر، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، وهو من أكبر البنوك الحكومية، في بداية التعاملات الصباحية وصل إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وصل سعر اليورو إلى 19.15 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، وذلك بحسب شاشات التداول اللحظية في الفروع.

اليورو

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

وبينت الشاشات اللحظية في بنك المصرف المتحد، وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري، عند 19.13 للشراء، و19.45 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وأظهرت شاشات التداول في بنك بلوم مصر، وصول سعر اليورو مقابل الجنيه، إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك EGBANK

ووصل سعر اليورو في بنك إيجي بنك «EGBANK»، إلى 19.11 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في الفروع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري «QNB»، وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 19.19 للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأوضحت شاشات التداول في بنك أبوظبي الإسلامي، وصول سعر صرف اليورو، إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

أما في البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، 19.11 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، بحسب التحديثات شاشات التداول في الفروع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر صرف اليورو، في بنك الإسكندرية، إلى 19.09 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.