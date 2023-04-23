سعر اليورو اليوم الأحد 23-4-2023 أمام الجنيه المصري

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سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم الأحد 23-4-2023 ،أمام العملة المصرية، في ثالت أيام عيد الفطر، عند متوسط 33.70 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع، حسبما جاء بأخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية، قبل البدء بالعطلة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، والتي ستستمر 6 أيام بداية من الخميس الماضي وحتى الثلاثاء المقبل، ويرصد التقرير سعر عملة الاتحاد الأوروبي كما وردت بالمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

وصل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، إلى: 33.70 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

جاء سعر اليورو في بنك القاهرة بقيمة: 33.68 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

شهد سعر اليورو في بنك البركة : 33.68 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

ثبت سعر اليورو في ميد بنك عند: 33.14 جنيه للشراء، مقابل 33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في بنك مصر: 33.57 جنيه للشراء، مقابل 33.88 جنيه للبيع.

عُرض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، بقيمة: 33.57 جنيه للشراء، مقابل 33.88 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك المشرق

قُدر سعر اليورو في بنك المشرق، بقيمة: 33.77 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.68 جنيه للشراء، مقابل 34.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعروحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك قناة السويس

طُرح سعر اليورو في بنك قناة السويس، بقيمة: 33.72 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري الدولي – مصر

توقف سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري الدولي – مصر عند: 33.77 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر

اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى: 33.73 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.