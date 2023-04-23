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سعر اليورو اليوم الأحد 23-4-2023 أمام الجنيه المصري

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متوسط الشراء بالبنوك 33.70 جنيه

سعر اليورو اليوم الأحد 23-4-2023 أمام الجنيه المصري
شيرين راغب

شيرين راغب

8:00 ص, الأحد, 23 أبريل 23

توقف سعر

اليورو
اليوم الأحد 23-4-2023 ،أمام العملة المصرية، في ثالت أيام عيد الفطر، عند متوسط 33.70 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع، حسبما جاء بأخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية، قبل البدء بالعطلة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، والتي ستستمر 6 أيام بداية من الخميس الماضي وحتى الثلاثاء المقبل، ويرصد التقرير سعر عملة الاتحاد الأوروبي كما وردت بالمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، إلى: 33.70 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

جاء سعر اليورو في بنك القاهرة بقيمة: 33.68 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

شهد سعر اليورو في بنك البركة : 33.68 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

ثبت سعر اليورو في ميد بنك عند: 33.14 جنيه للشراء، مقابل 33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر

اليورو
في بنك مصر: 33.57 جنيه للشراء، مقابل 33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

عُرض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، بقيمة: 33.57 جنيه للشراء، مقابل 33.88 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك المشرق

قُدر سعر اليورو في بنك المشرق، بقيمة: 33.77 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.68 جنيه للشراء، مقابل 34.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعروحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك قناة السويس

طُرح سعر اليورو في بنك قناة السويس، بقيمة: 33.72 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري الدولي – مصر

توقف سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري الدولي – مصر عند: 33.77 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر

اليورو
اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى: 33.73 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.

شيرين راغب

شيرين راغب

8:00 ص, الأحد, 23 أبريل 23