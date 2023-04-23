سعر اليورو اليوم الأحد 23-4-2023 أمام الجنيه المصري

توقف سعر
سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي
وصل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، إلى: 33.70 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
جاء سعر اليورو في بنك القاهرة بقيمة: 33.68 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة
شهد سعر اليورو في بنك البركة : 33.68 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
ثبت سعر اليورو في ميد بنك عند: 33.14 جنيه للشراء، مقابل 33.87 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
عُرض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، بقيمة: 33.57 جنيه للشراء، مقابل 33.88 جنيه للبيع.
سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك المشرق
قُدر سعر اليورو في بنك المشرق، بقيمة: 33.77 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.68 جنيه للشراء، مقابل 34.00 جنيه للبيع.
سعروحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك قناة السويس
طُرح سعر اليورو في بنك قناة السويس، بقيمة: 33.72 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري الدولي – مصر
توقف سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري الدولي – مصر عند: 33.77 جنيه للشراء، مقابل 33.99 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وصل سعر