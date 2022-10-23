سعر اليورو اليوم الأحد 23-10-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 23-10-2022، في الشراء بينما ارتفع في البيع بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ وصل إلى 19.35 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع، بحسب متوسط أسعار الصرف في السوق مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار العملة الأوروبية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، 19.05 جنيه للشراء، و 19.43 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أما سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، بلغ مستوى صرف عند: 19.07 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وحقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 19.05 جنيه للشراء، و 19.45 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 19.09 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى 19.05 جنيه للشراء، و 19.43 للبيع.

سعر اليورو في في البنك العربي الإفريقي الدولي

وبلغ سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي، مستوى صرف عند: 19.05 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

أما سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف أمام الجنيه عند: 19.09 جنيه للشراء، و 19.45 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك بلوم مصر، إلى 19.03 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

وفي بنك البركة، سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه، 19.03 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أما سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، حقق مستوى صرف عند: 19.03 جنيه للشراء، و19.44 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد أمام الجنيه، مستوى صرف عند: 19.07 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري إلى 19.07 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.