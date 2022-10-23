سعر اليورو اليوم الأحد 23-10-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو اليوم الأحد 23-10-2022، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، إلى 19.23 جنيه للشراء، و 19.32 للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف العملة الأوروبية بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداوافل اللحظية بالفروع المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 19.04 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي، مستوى صرف عند 19.28 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أما سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، حقق مستوى صرف عند: 19.06 جنيه للشراء، و 19.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، إلى 19.03 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف العربي الدولي، إلى 19.09 جنيه للشراء، و 19.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر، مستوى صرف عند: 19.06 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك أبوظبي التجاري

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في بنك أبوظبي التجاري، 19.02 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وشهد سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك المشرق، مستوى صرف عند: 19.03 جنيه للشراء، و 19.42 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 19.05 جنيه للشراء، و 19.43 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

وحقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مستوى صرف أمام الجنيه عند: 19.05 جنيه للشراء، و 19.45 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 19.05 جنيه للشراء، و 19.43 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، إلى 19.07 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.