سعر اليورو اليوم الأحد 22-5-2022 في مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم الأحد 22 مايو 2022، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.52 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

واستقر سعر اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات الصباحية حافظ سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري على مستواه عند 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري إلى 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وبلغت مستويات سعر شراء بيع اليورو مقابل الجنيه المصري 18.97 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقر سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 18.95 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري على استقراره عند 18.94 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

واستقر سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.