سعر اليورو اليوم الأحد 22-10-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 22-10-2023، مستوى صرف مرتفع مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر العملة الأوروبية وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي إلى 32.56 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف بحسب شاشات التداول المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

قدّر بنك سايب، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 32.59 جنيه للشراء، و 32.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وبلغ سعر اليورو في بنك القاهرة، 32.58 جنيه للشراء، مقابل 32.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وطرح بنك بلوم مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 32.55جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، 32.43 جنيه للشراء، مقابل 32.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 32.59 جنيه للشراء، مقابل 32.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وحقق سعر اليورو في بنك البركة، 32.59 جنيه للشراء، مقابل 32.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وعرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ32.59 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.48 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وحافظ سعر في البنك التجاري الدولي على استقراره عند: 32.59 جنيه للشراء، و 32.82 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

أما سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، حقق مستوى صرف عند: 32.58 جنيه للشراء، و 32.82 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند: 32.48 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

ومازال سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني مستقرًا عند: 32.47 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.