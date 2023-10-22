سعر اليورو اليوم الأحد 22-10-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

أظهرت شاشات التداولات بالبنوك العاملة في السوق المحلية والمواقع الرسمية لها، ارتفاع سعر اليورو اليوم الأحد 22-10-2023، أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية إلى 32.67 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي على صفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، وتعرض جريدة المال خلال السطور التالية سعر صرف بحسب شاشات التداول المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر اليورو اليوم داخل بنك SAIB إلى 32.59 جنيه للشراء، و 32.82 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

عرض البنك المصري الخليجي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 32.58 جنيه للشراء، و 32.82 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري عند: 32.48 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية لمصر داخل موقع بنك الإسكندرية الإلكتروني 32.59 جنيه للشراء، مقابل 32.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

حافظ سعر اليورو على مستواه بشاشات التداولات داخل فروع بنك البركة، 32.59 جنيه للشراء، مقابل 32.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

في ختام التداولات عرض بنك قطر الوطني الأهلي سعر اليورو أمام الجنيه عند 32.59 جنيه للشراء، و 32.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

استكمالا لعرض عملة أوروبا داخل البنوك الحكومية جاء سعر اليورو ببنك مصر عند: 32.48 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

وصل سعر أمام نظيره المصري بموقع البنك التجاري الدولي الإلكتروني إلى : 32.59 جنيه للشراء، و 32.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

حافظ بنك القاهرة على سعر اليورو أمام الجنيه المصري في الختام عند 32.58 جنيه للشراء، مقابل 32.81 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

كما سجل سعر اليورو على شاشات التداولات ببنك بلوم مصر، أمام الجنيه المصري عند 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

حافظ سعر اليورو اليوم على مستواه أما الجنيه المصري ببنك المصرف المتحد عند 32.43 جنيه للشراء، مقابل 32.81 للبيع.