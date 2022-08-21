سعر اليورو اليوم الأحد 21-8-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 21-8-2022، في ختام التعاملات البنكية، 19.42 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية، ويقدم موقع «جريدة المال» ، تقريرًا تفصيليًا لكل ما يهم القارئ عن أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بينت شاشات التداول وصول سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه ببنك مصر، إلى 19.16 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، 19.16 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك قناة السويس

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، إلى 19.13 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي، 19.14 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

وحقق سعر اليورو بحسب شاشات التداول ببنك البركة مقابل الجنيه المصري، 19.14 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، 19.18 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

وأوضحت شاشات التداول وصول سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، إلى 19.20 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي مصر

وأظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي الكويتي مصر، وصول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، إلى 19.21 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول، 19.20 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار، أوضحت شاشات التداول وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.47 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، بينت شاشات التداول، تسجيل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، 19.14 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.