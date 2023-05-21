سعر اليورو اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت التعاملات الصباحية داخل فروع البنو ك تحرك سعر

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الأحد 21-5-2023 أمام الجنيه المصري، بشكل طفيف على شاشات التداولات اللحظية بقروع البنوك البنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية، مقارنة بختام التعاملات الأسبوعية الخميس الماضي، ليصل متوسط سعر الصرف في السوق إلى 33.33 جنيه للشراء، و 33.45 جنيه للبيع بحسب اخر تحديث لموقع البنك المركزي على متوسط أسعار العملات، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

وصلت مستويات شراء وبيع سعر

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

اليوم بفروع بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 33.27 جنيه للشراء ، و 33.54 للبيع.

وسعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية بالبنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري، 33.19 جنيه للشراء ، و 33.52 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

جاء سعر اليورو بفروع بنك البركة مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 33.19 جنيه للشراء ، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.09 جنيه للشراء ، و 33.40 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 33.18 جنيه للشراء ، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستوى 33.09 جنيه للشراء ، و 33.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، عند 33.18 جنيه للشراء ، و 33.51 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو في بداية التعاملات داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 33.24 جنيه للشراء ، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرض بنك الاسكندرية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 33.19 جنيه للشراء ، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

يتيح بنك قطر الوطني الأهلي شراء وبيع سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.26 جنيه للشراء ، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

وصلت مستويات شراء وبيع سعر اليورو في بنك الكويت الوطني ببداية التعاملات عند 1927 جنيه للشراء ، و 33.51 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 33.09 جنيه للشراء ، و 33.51 للبيع.